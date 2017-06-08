В Вохтоге открыли пункт для раздельного сбора отходов

В поселке Вохтога Грязовецкого района в рамках Дня эколога открыли первый пункт для раздельного сбора отходов, который был установлен в соответствии с реализацией областного проекта «Зелёный регион 35».

«Инициатива постройки пункта принадлежит руководителю территориального штаба волонтерского экологического отряда Татьяне Калинниковой. Идею удалось реализовать благодаря диалогу власти и активистов-экологов при поддержке Общественной палаты области, – пояснила руководитель экологического движения «ЭКА» Лариса Тимошенко.

Отметим, что внедрение раздельного мусора в Вологодской области идет очень медленно. По словам Ларисы Тимошенко, на решение вопроса по установке такого пункта в Вохтоге ушло несколько месяцев.

Напомним, что в Вологде появилась интерактивная карта с обозначенными на ней контейнерными площадками с раздельным сбором мусора, пока их очень мало. Чтобы организовать у себя во дворе раздельный сбор мусора, вологжане могут обратиться в свою управляющую компанию.