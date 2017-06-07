В Кичменгско-Городецком районе приставы выставят на торги пилораму

У предпринимателя из Кичменгско-Городецкого района за долги по налогам арестовали пилораму. В ближайшее время она будет выставлена на торги.

По данным вологодского управления службы судебных приставов, бизнесмен уклонялся от оплаты земельного, транспортного, имущественного, и других налогов, а также страховых вносов. Общая сумма задолженности превысила полмиллиона рублей, но выплачивать ее мужчина не спешил. Тогда приставы установили, что должник имеет в собственности пилораму в поселке Югский и арестовали имущество.

Сейчас сотрудники УФСПП готовят документы для передачи пилорамы на реализацию, вырученные от продажи деньги перечислят взыскателям.