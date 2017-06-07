Власти Великоустюгского района зовут жителей ремонтировать улицу

07.06.2017 [Общество]

«В преддверии празднования 870-летнего юбилея Великого Устюга, 16 июня в 18.00 ч. Предлагаем всем жителям принять активное участие в совместной уборке территорий, а также в проведении мелких ремонтных работ по улице Кузнецова» - такие объявления появились в Великом Устюге на жилых домах на улицах Кузнецова, Дежнева, Шильниковского, Гледенской и Московской.

В объявлениях также сообщается, что в рамках Дня города местные власти разработали проект «Чествование улиц Великого Устюга». В 2017 году будут «чествовать» пять улиц, упомянутых выше. Видимо, для этого их нужно привести в порядок, и сделать это предлагают жителям. Что входит в «мелкие ремонтные работы», не сообщается.

Эти вопросы обсуждали в администрации района члены оргкомитета по подготовке к Прокопьевской ярмарке и Дню города. Примечательно, что на официальном сайте Великоустюгского района написано, что оргкомитет прошел под председательством главы администрации района Александра Кузьмина, а в тексте объявлений, развешенных на домах, председателем оргкомитета уже стала Татьяна Забелинская.

Добавим, что в 2014 году улицу Кузнецова уже ремонтировали. В 2016 году улица была заново заасфальтирована, но в 2017 году начала разрушаться, писали местные жители.

- Кроме того, на средства Дорожного фонда по той же схеме была отремонтирована улица Кузнецова. Планировалось завершить ремонт в течение двух лет, но подрядчик Великоустюгское ДРСУ справился за один сезон. В этом году мы улицу Кузнецова сдадим полностью. Ее ремонт обошелся в 11 млн. рублей, - рассказал в октябре начальник отдела городского хозяйства Андрей Касаткин.

- Отношение администрации к нам, простым людям, видно по яме, которую они оставили незасыпанной на съезде к дому №24 по ул. Кузнецова – это ведь не входит в смету, - написал той же осенью в ответ на новость про ремонт дорог житель Великого Устюга.

Тэги: чиновники, дороги, ремонт дорог
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