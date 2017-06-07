Врачи из Череповца проведут выездные приемы в семи районах области

07.06.2017 [Общество]

Врачи вологодской областной клинической больницы №2 проведут выездные приемы в ЦРБ семи районов области. Это Бабаевский, Белозерский, Кадуйский, Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский районы.

- Прием на базе районных больниц и поликлиник будут вести врачи наиболее востребованных в глубинке специальностей: сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, невролог, уролог, онколог, хирург, проктолог, - сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

8 июня бригада врачей отправится в Чагоду, 22 июня -  в Белозерск. В Череповецкой ЦРБ медики будут работать 6 июля и 3 августа, в Шекснинской – 20 июля. 17 августа прием будет проводиться в Кадуйском районе, 30 августа – в Устюженском районе. Бабаевскую ЦРБ врачи посетят 12 октября и 9 ноября. С подробным графиком приема медиков можно ознакомиться на сайте областной клинической больницы №2.

Запись на прием ведется в районных поликлиниках. При себе необходимо иметь направление лечащего врача из поликлиники по месту прикрепления, документы, подтверждающие диагноз, имеющиеся результаты исследований, страховой медицинский полис, паспорт.

Тэги: здравоохранение, врачи
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Суд обязал жительницу Вытегорского района вернуть материнский капитал
Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно
07.06.2017 [Экономика]

В Вологодской области будут судить предпринимателя, который завез в регион африканскую чуму свиней

526
0
05.06.2017 [Общество]

Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде

2615
0
07.06.2017 [Общество]

Капремонты нескольких домов в районах Вологодской области перенесены на более ранний срок

259
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Врачи из Череповца проведут выездные приемы в семи районах области
Вологжанин угнал автомобиль у брата своей девушки и врезался на нем в ограждение
Александр Юдин: Хоккейный клуб «Северсталь» может лишиться места в КХЛ
В Вологде откроется выставка ретроавтомобилей
Только 27% россиян работают по специальности
В Тарногском районе на пустыре нашли три гранаты времен Великой Отечественной войны
На МегаФон.ТВ появился детский раздел
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2702
0
07.06.2017 [БлогоVO]

Дом Засецких

297
0
07.06.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревни Чиково могут остаться без воды на всё лето

140
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика