Врачи из Череповца проведут выездные приемы в семи районах области

Врачи вологодской областной клинической больницы №2 проведут выездные приемы в ЦРБ семи районов области. Это Бабаевский, Белозерский, Кадуйский, Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский районы.

- Прием на базе районных больниц и поликлиник будут вести врачи наиболее востребованных в глубинке специальностей: сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, невролог, уролог, онколог, хирург, проктолог, - сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

8 июня бригада врачей отправится в Чагоду, 22 июня - в Белозерск. В Череповецкой ЦРБ медики будут работать 6 июля и 3 августа, в Шекснинской – 20 июля. 17 августа прием будет проводиться в Кадуйском районе, 30 августа – в Устюженском районе. Бабаевскую ЦРБ врачи посетят 12 октября и 9 ноября. С подробным графиком приема медиков можно ознакомиться на сайте областной клинической больницы №2.

Запись на прием ведется в районных поликлиниках. При себе необходимо иметь направление лечащего врача из поликлиники по месту прикрепления, документы, подтверждающие диагноз, имеющиеся результаты исследований, страховой медицинский полис, паспорт.