Вологжанин угнал автомобиль у брата своей девушки и врезался на нем в ограждение

07.06.2017 [Происшествия]

В Вологде раскрыли угон автомобиля. Как оказалось, машина понадобилась вору, чтобы съездить в гости.

В отделение полиции с заявлением об угоне «Дэу Нексии» обратился 46-летний вологжанин. Он рассказал, что накануне оставил свое авто во дворе дома на улице Ленинградской, а позже машина пропала.

Схожую по приметам машину полицейские обнаружили в гаражном кооперативе на Окружном шоссе. На автомобиле отсутствовал передний бампер, но следов взлома не было. Выяснилось, что у хозяина был запасной комплект ключей от машины, который он хранил дома. Под подозрение попал 24-летний сожитель сестры потерпевшего. Его задержали, мужчина признался в угоне.

- Подозреваемый знал, где хранится запасной комплект ключей от иномарки, и взял авто, чтобы съездить к знакомому в гости. Во время поездки злоумышленник на улице Возрождения не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, после чего оставил поврежденную машину у гаражей,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерно завладение транспортным средством без цели хищения».

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