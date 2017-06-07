Александр Юдин: Хоккейный клуб «Северсталь» может лишиться места в КХЛ

Известный хоккеист, тренер Александр Юдин высказал мнение, что следующим кандидатом на исключение из КХЛ станет череповецкая «Северсталь». В интервью порталу sports.ru Юдин рассказал об исключении новокузнецкого «Металлурга» из высшего хоккейного дивизиона и заявил, что «следующим Новокузнецком может стать череповецкая «Северсталь».

«Речь идет о практически родной для меня «Северстали», которая все последние годы играет при полупустых трибунах и даже не претендует на выход в плей-офф. К сожалению, как и о Новокузнецке, о Череповце практически ничего не слышно. Боюсь, что и зашевелятся там только после того, как их уберут в новокузнецком стиле. Пусть даже пока КХЛ – наверное, авансом – не внесла Череповец в число главных аутсайдеров рейтинга, - отметил Юдин.

Стоит отметить, что согласно долгосрочному плану развития КХЛ, в будущем в лиге планируют оставить 24 клуба. По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, сокращать команды планируют по специальному рейтингу, который будет учитывать трехлетние показатели команд по нескольким параметрам: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-спрос, наличие государственного финансирования, заполняемость арены.

Спортивные эксперты называют возможными кандидатами на исключение «Югру», «Ладу», «Амур», столичный «Спартак» и «Северсталь». Пока череповецкий клуб занимает в объединенном рейтинге 24-е место из 28 команд.