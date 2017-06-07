Александр Юдин: Хоккейный клуб «Северсталь» может лишиться места в КХЛ

07.06.2017 [Спорт]

Известный хоккеист, тренер Александр Юдин высказал мнение, что следующим кандидатом на исключение из КХЛ станет череповецкая «Северсталь». В интервью порталу sports.ru Юдин  рассказал об исключении новокузнецкого «Металлурга» из высшего хоккейного дивизиона и заявил, что «следующим Новокузнецком может стать череповецкая «Северсталь».

 «Речь идет о практически родной для меня «Северстали», которая все последние годы играет при полупустых трибунах и даже не претендует на выход в плей-офф. К сожалению, как и о Новокузнецке, о Череповце практически ничего не слышно. Боюсь, что и зашевелятся там только после того, как их уберут в новокузнецком стиле. Пусть даже пока КХЛ – наверное, авансом – не внесла Череповец в число главных аутсайдеров рейтинга, - отметил Юдин.

Стоит отметить, что согласно долгосрочному плану развития КХЛ, в будущем в лиге планируют оставить 24 клуба. По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, сокращать команды планируют по специальному рейтингу, который будет учитывать трехлетние показатели команд по нескольким параметрам: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-спрос, наличие государственного финансирования, заполняемость арены.

 Спортивные эксперты называют возможными кандидатами на исключение «Югру», «Ладу», «Амур», столичный «Спартак» и «Северсталь». Пока череповецкий клуб занимает в объединенном рейтинге 24-е место из 28 команд.

Тэги: ХК «Северсталь»
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Суд обязал жительницу Вытегорского района вернуть материнский капитал
Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно
06.06.2017 [Общество]

К Дню города в Вологде обещают ликвидировать 43 несанкционированные свалки

804
2
05.06.2017 [Общество]

Управляющие компании Вологды нарушают правила сбора и утилизации ртутных ламп

1101
0
05.06.2017 [Общество]

В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно

2424
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Врачи из Череповца проведут выездные приемы в семи районах области
Вологжанин угнал автомобиль у брата своей девушки и врезался на нем в ограждение
Александр Юдин: Хоккейный клуб «Северсталь» может лишиться места в КХЛ
В Вологде откроется выставка ретроавтомобилей
Только 27% россиян работают по специальности
В Тарногском районе на пустыре нашли три гранаты времен Великой Отечественной войны
На МегаФон.ТВ появился детский раздел
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2702
0
07.06.2017 [БлогоVO]

Дом Засецких

301
0
07.06.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревни Чиково могут остаться без воды на всё лето

140
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика