В Вологде откроется выставка ретроавтомобилей

07.06.2017 [Общество]

Выставка «Автоностальгия» откроется 24 июня в 11 часов на площади Возрождения (часть площади Революции). Ее экспонатами станут в том числе раритетные кабриолеты, седаны, автобусы и мотоциклы.

Организатором экспозиции выступил клуб «Реал-Ретро». Гости выставки смогут увидеть больше 30 советских машин – «Москвич», ЗИЛ, «Чайка», «Победа». По словам организаторов, таких масштабных выставок в Вологде  еще не проводилось.

«Самым старым автомобилем будет ГАЗ-А, лицензионная копия зарубежной модели Ford-A. Это первый советский легковой автомобиль конвейерной сборки, он выпускался в 30-ых годах», – рассказывает председатель клуба «Реал Ретро» Леонид Смирнов.

Кроме того, из Иваново от автоклуба «ИКАР» в Вологду приедут ГАЗ-А, ГАЗ-21 («Волга»), ЗАЗ-965, Москвич-412, ГАЗ-69, ТПК «Луаз».

Вологжане и гости города смогут принять участие в специальной викторине и поучаствовать в розыгрыше. Также все желающие смогут попробовать себя в мастерстве тюнинга, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Тэги: автомобили, выставки, День города
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