Только 27% россиян работают по специальности

Лишь четверть россиян устроились на работу по специальности. Эти данные опубликовал Роструд. Министерство провело опрос на портале «Работа в России», в котором респондентов спрашивали, как они выбирали свою профессию и насколько точно они угадали с выбором. В опросе приняли участие более 1000 человек.

«Результаты опроса показали, что 67% респондентов выбрали свою будущую профессию самостоятельно, 19 % – по совету близких и друзей и только 2,5 % - по результатам профориентационных мероприятий», – сообщил Денис Васильев. То есть больше половины россиян выбирают свою профессию, не пользуясь профессиональными услугами и сервисами в этой области. «В результате только 27 % всех опрошенных сообщили, что их текущая работа полностью соответствует полученной ими специальности по образованию. То есть уже сейчас, когда темпы цифровизации экономики только нарастают, мы видим, как часто люди «промахиваются» с выбором профессии», – уточнил замруководителя Роструда Денис Васильев.

В Роструде заявили, что данные опроса подтверждают необходимость развития системы прогнозирования на рынке труда, профориентации, обучения и переобучения, внедрения профстандартов, в том числе международных стандартов, таких как WorldSkills.

Отметим, что в странах Европы, США, Канаде, Японии и других развитых государствах практически невозможно устроиться на работу не по диплому, там эта сфера строго регулируется.