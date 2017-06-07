В Тарногском районе на пустыре нашли три гранаты времен Великой Отечественной войны

07.06.2017 [Происшествия]

Три гранаты времен Великой Отечественной войны нашел житель Тарногского района на пустыре вблизи деревни Подгорное.

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что во время прогулки он обнаружил предметы, по внешнему виду похожие на боеприпасы.  На место незамедлительно выехали взрывотехники.

- Полицейские обеспечили меры безопасности и взяли под охрану опасную территорию. Сотрудники ОМОН обследовали подозрительные предметы и определили, что местные жители нашли две гранаты РГД-33, одна из них – со взрывателем, и гранату РГ-42 со взрывателем, - сообщает региональное управление Росгвардии.

В течение пяти дней гранаты будут обезврежены саперами в установленном порядке.

Противопехотная осколочная граната РГД-33 производилась в СССР с 1933 по 1941 год, применялась во время боев на Халхин-Голе, у озера Хасан, в первые два года Великой Отечественной войны, пишет портал aeslib.ru. Осколочная граната РГ-42 производилась с 1942 года до середины 1950-ых. В период Великой Отечественной войны граната массово производилась не только на оружейных заводах, но и на неспециализированных предприятиях, имевших оборудование для штамповки и точечной сварки.

Тэги: гранаты
Фото Росгвардии
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Суд обязал жительницу Вытегорского района вернуть материнский капитал
Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно
07.06.2017 [Общество]

Прокуратура обязала Грязовецкую ЦРБ обеспечить стоматологов шприцами, перчатками и медикаментами

495
0
07.06.2017 [Общество]

Студентка из Вологды хочет благоустроить парк Евковка под «Алису в стране чудес»

886
2
07.06.2017 [Общество]

УФАС обязало администрацию ФОКа в селе Липин Бор заново объявить аукцион на капремонт стадиона

384
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Врачи из Череповца проведут выездные приемы в семи районах области
Вологжанин угнал автомобиль у брата своей девушки и врезался на нем в ограждение
Александр Юдин: Хоккейный клуб «Северсталь» может лишиться места в КХЛ
В Вологде откроется выставка ретроавтомобилей
Только 27% россиян работают по специальности
В Тарногском районе на пустыре нашли три гранаты времен Великой Отечественной войны
На МегаФон.ТВ появился детский раздел
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2702
0
07.06.2017 [БлогоVO]

Дом Засецких

299
0
07.06.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревни Чиково могут остаться без воды на всё лето

140
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика