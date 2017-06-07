В Тарногском районе на пустыре нашли три гранаты времен Великой Отечественной войны

Три гранаты времен Великой Отечественной войны нашел житель Тарногского района на пустыре вблизи деревни Подгорное.

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что во время прогулки он обнаружил предметы, по внешнему виду похожие на боеприпасы. На место незамедлительно выехали взрывотехники.

- Полицейские обеспечили меры безопасности и взяли под охрану опасную территорию. Сотрудники ОМОН обследовали подозрительные предметы и определили, что местные жители нашли две гранаты РГД-33, одна из них – со взрывателем, и гранату РГ-42 со взрывателем, - сообщает региональное управление Росгвардии.

В течение пяти дней гранаты будут обезврежены саперами в установленном порядке.

Противопехотная осколочная граната РГД-33 производилась в СССР с 1933 по 1941 год, применялась во время боев на Халхин-Голе, у озера Хасан, в первые два года Великой Отечественной войны, пишет портал aeslib.ru. Осколочная граната РГ-42 производилась с 1942 года до середины 1950-ых. В период Великой Отечественной войны граната массово производилась не только на оружейных заводах, но и на неспециализированных предприятиях, имевших оборудование для штамповки и точечной сварки.