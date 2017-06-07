На МегаФон.ТВ появился детский раздел

07.06.2017 [Новости компаний]

На МегаФон.ТВ с июня 2017 года весь детский контент (ТВ, сериалы, фильмы) собрали в отдельный раздел. Кроме того, появился первый объединенный пакет ТВ и сериалов «Большой Детский».

Новый раздел объединил более 15 детских каналов, включая Cartoon Network, Nickelodeon, Мульт, Тлум, Ani и другие, а также популярные мультсериалы, такие как «Щенячий патруль», «Черепашки-ниндзя», «Джинглики», «Врумиз» и т.д.

«МегаФон предлагает своим клиентам самые лучшие тарифы. Например, «Большой Детский» можно подключить всего за 15 рублей в день.

На главной странице нового раздела в мобильных приложениях на Android и iOS, а также на web и Smart TV, запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «небезопасную зону», а так же избежать случайных покупок.

«Задача нового раздела – решить проблему родителей: чем бы занять ребенка. МегаФон.ТВ предлагает самые интересные детские фильмы и сериалы по выгодной цене, которые также можно будет закачать для просмотра оффлайн. В то время как взрослые с помощью функции родительского контроля смогут следить за контентом, который смотрит ребенок», - прокомментировал Директор Бизнес-направления Видео, Кушнарев Андрей.

Тэги: Мегафон
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