Житель Вологды использовал телефон своего друга для заказа наркотиков

07.06.2017 [Происшествия]

Вологжанина приговорили к колонии за повторное приобретение наркотиков. Чтобы отвести от себя подозрение, он использовал для заказа телефон своего друга, однако хитрость не удалась.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в октябре 2016 года молодой человек договорился по телефону с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства для личного потребления. На улице Гагарина он забрал наркотик в тайнике. Через некоторое время сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков  задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний вологжанин. В квартире  было обнаружено 3,105 грамма наркотического средства. Во время задержания вологжанин безуспешно попытался выбросить наркотик.

В ходе следствия было установлено, что для приобретения наркотиков молодой человек использовал телефон своего несовершеннолетнего приятеля, не сообщив ему об этом. Выяснилось, что в апреле 2016 года задержанный уже был осужден за аналогичное преступление к условному сроку, поэтому использовать свой мобильник он не решился.

Вологжанин признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Тэги: наркотики
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