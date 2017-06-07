В Вологде пассажирка выпала из автобуса № 40 во время движения

В Вологде пассажирка автобуса № 40, следовавшего по маршруту «Архангельская - областная детская больница – ВПЗ», выпала из салона во время движения. Инцидент произошел накануне около 17.30 на Пошехонском шоссе возле дома №20.

- В салоне на момент происшествия находилось 25 человек. По предварительной версии, 51-летний водитель автобуса МАЗ нарушил правила перевозки пассажиров и начал движение с открытыми дверями, в результате чего пассажирка 1962 года рождения выпала из салона, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Медики зафиксировали у женщины ушиб крестца и сотрясение головного мозга, она лечится амбулаторно.

Водитель автобуса с места происшествия уехал, но вскоре был установлен. Уже известно, что все предрейсовые осмотры он прошел успешно, пьян не был. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями, начата доследственная проверка.