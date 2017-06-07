В Великоустюгском районе мужчина забрал себе домой электросчетчик со столба

07.06.2017 [Происшествия]

Сотрудники одной из энергетических компаний обнаружили пропажу электросчетчика в деревне Покровское Великоустюгского района. Ущерб компания оценила в 8 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что обратил внимание на установленный на уличном столбе новый счетчик электроснабжения и решил забрать его себе домой. Ему удалось забраться на столб и снять прибор. Сотрудники уголовного розыска изъяли счетчик и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.

Тэги: кража
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Суд обязал жительницу Вытегорского района вернуть материнский капитал
Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно
07.06.2017 [Происшествия]

В Тарногском районе на пустыре нашли три гранаты времен Великой Отечественной войны

476
1
06.06.2017 [Общество]

Системы теплоснабжения Усть-Кубинского района признаны самыми неэффективными в области

935
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Врачи из Череповца проведут выездные приемы в семи районах области
Вологжанин угнал автомобиль у брата своей девушки и врезался на нем в ограждение
Александр Юдин: Хоккейный клуб «Северсталь» может лишиться места в КХЛ
В Вологде откроется выставка ретроавтомобилей
Только 27% россиян работают по специальности
В Тарногском районе на пустыре нашли три гранаты времен Великой Отечественной войны
На МегаФон.ТВ появился детский раздел
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2702
0
07.06.2017 [БлогоVO]

Дом Засецких

301
0
07.06.2017 [Обзор Прессы]

Жители деревни Чиково могут остаться без воды на всё лето

140
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика