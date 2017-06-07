В Великоустюгском районе мужчина забрал себе домой электросчетчик со столба

Сотрудники одной из энергетических компаний обнаружили пропажу электросчетчика в деревне Покровское Великоустюгского района. Ущерб компания оценила в 8 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что обратил внимание на установленный на уличном столбе новый счетчик электроснабжения и решил забрать его себе домой. Ему удалось забраться на столб и снять прибор. Сотрудники уголовного розыска изъяли счетчик и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.