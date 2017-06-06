Вологжане завоевали серебро и бронзу Всероссийских соревнований по стрельбе

С 29 мая по 5 июня в Московской области на базе стрелкового комплекса «Лисья гора» прошёл Кубок России и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы Стрелкового союза России.



Спортсмен-инструктор отделения пулевой стрельбы ДЮСШ №4 Череповца Валерия Филипенко стала серебряный призером в упражнении МВ-9 (стрельба из положения лежа с расстояния 60 метров). А вологжанин Илья Марсов в паре с Елизаветой Сысоевой из Республики Коми занял третье место в командных соревнованиях в упражнении ВП-13 (пневматическая винтовка, смешанные пары, стрельба с 10 м. 50 выстрелов).

