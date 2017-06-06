В Вологодском районе водитель ударил электрошокером инспектора ДПС

06.06.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе водитель «Лады Приоры» ударил электрошокером остановившего его инспектора ДПС. Инцидент произошел 30 марта этого года в поселке Майский.

По версии следствия, инспектор дорожно-патрульной службы во время рейда остановил «Ладу Приору» под управлением 38-летнего водителя. Мужчина отказался предъявить документы сотрудникам полиции, а затем при помощи электрошокера нанес несколько электрических ударов током по рукам инспектора ДПС.

- Сотрудники полиции были вынуждены доставить водителя в отдел для разбирательства, где выяснилось, что мужчина за рулем автомашины находился неправомерно, в связи с ограничениями использования транспортного средства, установленными судебными приставами из-за его непогашенной задолженности, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», в данный момент оно передано в суд.

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