Житель Вологодского района изнасиловал 15-летнюю воспитанницу своей сестры

06.06.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе передано в суд дело об изнасиловании 15-летней воспитанницы одного из социальных учреждений региона. Девочка-сирота стала жертвой преступления, когда ее временно передали в семью.

По версии следствия, летом прошлого года 40-летний мужчина, придя в дом своей сестры в Вологодском районе, совершил половое сношение с ее 15-летней воспитанницей, переданной в семью временно на период каникул.  Подозреваемый воспользовался беспомощностью девочки из-за ее отставания в психическом развитии.

- Факт преступления вскрылся, когда стало известно, что несовершеннолетняя потерпевшая забеременела. Подозреваемый настаивает на том, что все произошло по обоюдному согласию, но в связи с тем, что девочка отстает в своем психическом развитии, было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей», - рассказала Newsvo старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Наталья Летенкова.

В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд.

Тэги: изнасилование, педофилия
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