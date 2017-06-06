В Кириллове пройдет военно-исторический фестиваль

Военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» пройдет 11 и 12 июня в стенах Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Ожидается, что участие в фестивале примут более ста участников военно-исторических клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Иванова, Белгорода, Саранска, Нижнего Новгорода, Вологды, Череповца. Зрителей ждут показательные выступления клубов, реконструкция обороны монастыря XVII века, полевое сражение, историческое дефиле, конные турниры, а также средневековая ярмарка.

На специальных площадках участникам фестиваля будут показаны приёмы фехтования, стрельбы из лука, метания оружия. У северной стены Кирилло-Белозерского монастыря развернётся военно-полевой лагерь русского войска, куда сможет заглянуть любой желающий и посмотреть быт воинов.

На протяжении всего фестиваля будет работать ярмарка с сувенирами и сладостями.

Фестиваль исторических реконструкций посвящается шестилетней осаде и защите Кирилловской крепости от польско-литовских интервентов в 1612-1618 годах и проводится ежегодно, начиная с 2009 года.