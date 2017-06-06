В Вологде бывший владелец ВАЗа украл его у нового хозяина, чтобы отомстить за штрафы

Сотрудники ГИБДД в ходе проверки нашли брошенный ВАЗ на улице Товарной в Вологде. Выяснилось, что машина находится в розыске. На автомобиле отсутствовали задние фары, пропали аккумулятор, набор инструментов, роликовые коньки, магнитола и детское кресло.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний молодой человек. Вологжанин рассказал полицейским, что он продал этот автомобиль родственнику, но после покупки авто новый владелец не переоформил машину на себя, и штрафы за нарушения ПДД приходили прежнему владельцу.

Вологжанин решил отомстить новому владельцу и похитил автомобиль. Он частично разобрал его и оставил в гаражно-строительном кооперативе. Украденные запчасти он продал за 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Вологжанину грозит до 2 лет лишения свободы.