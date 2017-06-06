В котлетах из индейки одного из вологодских предприятий обнаружили сальмонеллу

Опасные для здоровья человека сальмонеллы обнаружили в отобранной на одном из предприятий Вологодской области пробе котлет из индейки. Об этом сообщает сайт Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.

Мы попытались выяснить, о каком именно предприятии идет речь, в управлении Россельхознадзора по Вологодской области, которое присылало пробы на экспертизу тверским специалистам. Однако назвать предприятие там отказались. Специалист управления пояснил нашему корреспонденту, что вина предприятия в производстве небезопасной продукции пока не доказана, и прежде, чем его можно будет назвать, необходимо провести дополнительные исследования. В какой срок они будут проведены, нам также не сообщили.