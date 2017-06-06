Системы теплоснабжения Усть-Кубинского района признаны самыми неэффективными в области

В Вологодской области составили рейтинг энергоэффективности систем теплоснабжения муниципальных образований региона. Каждое из них оценивалось по шести параметрам: удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии за последние три года, динамика этого расхода, доля потерь тепловой энергии в сетях, динамика потерь, доля открытых систем теплоснабжения и обновление схемы теплоснабжения муниципальных образований.

Самые энергоэффективные системы теплоснабжения в Нюксенском районе – муниципалитет получил 36,3 балла в общем рейтинге. К слову, там один из самых дешевых тарифов на теплоснабжение в области. На втором месте – Вологда (36,2 балла), на третьем - Сокольский район (34,4 балла).

В списке районов с низкой энергоэффективностью систем теплоснабжения оказались Кадуйский, Череповецкий, Сямженский, Тарногский, Бабаевский, Великоустюгский, Тотемский и Междуреченский районы. Хуже всего обстановка с системами теплоснабжения в Усть-Кубинском районе: муниципалитет получил 18,3 балла, сообщает сайт регионального правительства.

Отметим, что тарифы на теплоснабжение в разных районах Вологодской области варьируются от 1086 руб./Гкал до 8 051 руб./Гкал, то есть в одних населенных пунктах жители платят в несколько раз больше, чем в других.

Цены на теплоснабжение в районных центрах Вологодской области (или поселениях, в которых расположен районный центр):

Вологодский район: от 1086 руб./Гкал от одного из поставщиков тепла в Майском сельском поселении до 8 051 руб./Гкал в деревне Высоково Кубенского сельского поселения

Белозерск - от 3 445 до 7757 руб./Гкал

Тарногское поселение – от 1531 до 5695 руб./Гкал

Череповецкий район – от 1562 руб./Гкал в Климовском сельском поселенииот до 5436 руб./Гкал в Яргомжском сельском поселении

Харовск – от 2625 до 4863 руб./Гкал

Череповец – от 1404 до 4368.36 руб./Гкал

Вытегра – от 3556 до 4022 руб./Гкал

Вожегодское поселение – от 2635 до 3764 руб./Гкал

Кириллов – от 3171 до 3516 руб./Гкал

Устюжна – 3351 руб./Гкал

Вологда – от 1228 до 3276 руб./Гкал

Никольск – от 2964 до 3265 руб./Гкал

Сямженское поселение – от 2263 до 3095 руб./Гкал

Вашкинский район, Липиноборское поселение– 2843 руб./Гкал

Бабушкинское поселение– от 1436 до 2742 руб./Гкал

Шексна – от 1790 до 2625 руб./Гкал

Усть-Кубинский район, Устьянское поселение – от 2277 до 2541 руб./Гкал

Кич-Городецкий район, Городецкое поселение – от 2220 до 2494 руб./Гкал

Сокол – от 2052 до 2086 руб./Гкал

Бабаево – от 1436 до 2085 руб./Гкал (тариф зависит от поставщика)

Чагода – от 1958 до 2028 руб./Гкал

Верховажское поселение – 2360 руб./Гкал

Тотьма – 1968 руб./Гкал

Великий Устюг – 1965 руб./Гкал

Грязовецкое поселение – 1965 руб./Гкал

Кадуй – от 1194 до 1876 руб./Гкал

Междуреченский район, Сухонское поселение – 1822 руб./Гкал

Нюксенское поселение – 1722 руб./Гкал

* Информация с сайта регионального департамента ТЭК.