В Вологду приедет режиссер Юрий Быков

10 июня в «Красном углу» в Вологде состоится встреча с режиссером Юрием Быковым.

Юрий Быков известен своими фильмами «Майор» и «Дурак», а также телесериалом «Метод». «Свою задачу я вижу в пробуждении человеческой реакции на ту проблему, которая меня самого волнует. И в этом смысле современная российская критика относится ко мне достаточно скептически», - говорит о себе режиссер.

Отметим, что это не первый визит режиссера в Вологду. В 2013 году режиссер был гостем Международного фестиваля VOICES, на котором его фильм «Майор» получил приз зрительских симпатий.

Юрий Быков родился 15 августа 1981 года в Новомичуринске. В 2005 окончил актёрский факультет ВГИК (мастерская В. Грамматикова), играл в московский театрах. В 2009 году снял короткометражный фильм «Начальник», в котором выступил как сценарист, режиссёр, композитор, продюсер и актёр. Фильм был награждён главным призом в конкурсе на кинофестивале «Кинотавр».

Начало встречи в 19 00. Вход возможен по предварительной записи. Оставить заявку можно в группе встречи в соцсети ВКонтакте. На встрече гости могут пообщаться с режиссером на различные темы и задать ему свои вопросы.