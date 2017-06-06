С начала года Северный банк ежедневно привлекает по 1 миллиарду рублей средств физических лиц

С начала года клиенты Северного банка ПАО Сбербанк открыли свыше 348 тысяч вкладов и сберегательных сертификатов на общую сумму 92,5 млрд. рублей.

Основная масса привлеченных средств (свыше 82%, или 76,1 млрд. рублей) приходится на вклады, которых было открыто свыше 288 тысяч единиц. Остальные 18% (60 тысяч договоров на общую сумму 16,4 млрд. рублей) приходится на сберегательные сертификаты.

Среди регионов, на территории которых Северный банк ведет свою деятельность, вклады и сберегательные сертификаты Сбербанка наиболее востребованы в Ярославской области (привлечено 28 млрд. рублей), Архангельской (24 млрд. рублей) и Вологодской (20,5 млрд. рублей) областях. В Ивановской области клиенты разместили в банке 12,4 млрд. рублей, в Костромской – 7,4 млрд. рублей.

Ежедневно клиенты открывали в Северном банке свыше 3.3 тысяч вкладов на общую сумму 875 млн. рублей и 690 сберегательных сертификатов на общую сумму 188 млн. рублей. Средний размер вклада составил 264,3 тысячи рублей, сберегательного сертификата – 273,3 тысячи рублей.

Отчасти эти результаты стали возможны благодаря запуску онлайн-вклада «Новый уровень» с повышенными процентными ставками. Вклад можно было оформить не только в интернет-банке, мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», но также и в устройствах самообслуживания. Общий портфель привлеченных средств физлиц Северного банка на начало мая составил 351 млрд. рублей.