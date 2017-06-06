В Вологде задержали продавца марихуаны и конопли и его клиента

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с отрядом патрульно-постовой службы остановили на улице Солодунова «Шкоду», которой управлял 33-летний вологжанин. В ходе проверки у водителя было обнаружено 29,5 граммов марихуаны. Как сообщает областное УМВД, сам водитель был трезв.

Полиция смогла выяснить адрес, где задержанный приобрел запрещенные вещества - место сбыта оказалось в одной из квартир по улице Южакова. Полицейские задержали владельца квартиры, ровесника водителя «Шкоды». В квартире у подозреваемого были изъяты приспособления для выращивания наркотических средств. Также сотрудники полиции обнаружили там порядка 33 грамм марихуаны и около 70 грамм конопли. Подозреваемый в сбыте наркотических средств ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждены уголовные дела. Водитель «Шкоды» обвиняется по части 1 статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств...), продавец наркотиков - по части 3 статьи 228 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.