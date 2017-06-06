День России в Вологде: выставка мотоциклов, байк-шоу, КВН

06.06.2017 [Общество]

12 июня в Вологде отметят День России. Основной праздничной площадкой станет площадь Революции, в 12 часов там начнется «Праздник спорта». Вологжане смогут посмотреть соревнования по баскетболу, тренировки роллеров и команд движения  CrossFit, а также стать участником спортивных площадок.

Продолжится работа спортивных площадок программой «С днем рождения страна!», она начнется в 17:00. Спортсменам вручат значки Всероссийского комплекса ГТО, кубок турнира «Дружба народов». Кроме того, перед вологжанами выступят команды КВН. Также на площади Революции будет работать выставка мотоциклов и байк-шоу.

Завершится праздничная программа выступлением Российского музыкального коллектива «Мамульки BEND» из Ярославля, сообщает портал городской администрации.

В 17 часов с площади Революции стартует велозабег «Велоночь 2017». Его продолжительность - два часа, а завершится он также на площади Революции.

На трех площадках города - стадионах «Динамо» и «Витязь» и на базе «Спектр» - пройдут спортивные состязания. Время их проведения с 10 до 17 часов.

На стадионе «Динамо» состоится чемпионат города по легкой атлетике, на «Витязе» пройдет областной турнир по футболу «Дружба народов». На одном поле встретятся команды из Таджикистана, Узбекистана, Дагестана, Армении. На базе комплекса «Спектр» пройдет первенство города по картингу.

Напомним, что по улицам Вологды вечером 23 июня и в течение дня 24 июня пройдет парад духовых оркестров.

Праздничный фейерверк начнется в полночь.

Тэги: День города
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