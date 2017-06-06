Череповчанина, решившего выспаться в отделе полиции, будут судить за оскорбление полицейского

06.06.2017 [Происшествия]

В Череповце 53-летнего мужчину будут судить за оскорбление полицейского.

По версии следствия, ночью 14 апреля пьяный череповчанин проходил мимо отдела полиции и решил там выспаться. Однако его сон прервали стражи порядка и попросили покинуть помещение. Ночного «гостя» такой поворот событий обидел и он выругал одного из полицейских нецензурной бранью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование его завершено и передано в суд.

Тэги: полиция, оскорбление
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