К Дню города в Вологде обещают ликвидировать 43 несанкционированные свалки

06.06.2017 [Общество]

Карту участков скопления мусора и стихийных свалок составили в Вологде. Активисты ТОС нанесли на нее около сотни адресов, информацию получали из соцсетей и специалистов центра по работе с населением.

Почти 30 точек, отмеченных на карте, управляющие компаний ликвидировали сразу. На прошлой неделе очистили природоохранные зоны и берега рек – это еще 14 территорий. Все незаконные свалки были убраны за счет городского бюджета.

До Дня города планируется убрать оставшиеся обнаруженные места свалок. Так, к 24 июня должны быть ликвидированы свалки возле дома №3 по улице Южакова, возле дома №38 по улице Гагарина, во дворе дома №19 по улице Беляева и еще по 40 адресам (полный список см. в галерее под новостью).

- Подобная карта хороший инструмент, облегчающий работу городских коммунальных служб, но нужно двигаться дальше. Нужно разрабатывать механизмы жесткого давления, привлечения к ответственности собственников территорий. К процессу необходимо привлекать молодёжные организации, что бы у нас субботники были не разовым мероприятием, - отметил мэр Вологды Андрей Травников.

В этом году акция по благоустройству Вологды завершится в конце июля. Со временем все точки на карте станут зелеными. Еще 19 мест скопления мусора, отмеченные на карте красным цветом, устранят в период до 30 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тэги: свалка, мусор
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