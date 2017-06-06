В Череповце задержан наркоман, варивший дома дезоморфин

06.06.2017 [Происшествия]

40-летний житель Череповца подозревается в изготовлении наркотических средств

Мужчину задержали 5 июня в его собственной квартире, где были найдены семь стеклянных баночек с остатками жидкости, а также приспособления и посуда со следами наркотиков, ­сообщает пресс-служба УМВД города. Химическое исследование изъятых средств показало наличие 1,232 грамма дезоморфина и 0, 537 грамма дезокседеина.

Задержанный череповчанин был доставлен в наркодиспансер. В ходе экспертизы установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее гражданин к ответственности не привлекался. По предварительным данным, он изготовлял наркотические средства для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…»). Ведется следствие, подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
 

Тэги: наркотики
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