Больше возможностей найти своего клиента с «МегаФон.Таргет»

06.06.2017 [Новости компаний]
Больше возможностей найти своего клиента с «МегаФон.Таргет»

«МегаФон» расширяет функционал услуг «МегаФон.Таргет» и «Мобильное информирование»: теперь рассылать рекламные сообщения можно используя новые категории «интересы» и «роуминг».

«МегаФон Таргет» - удобный инструмент для средних и небольших компаний, которые хотят эффективно донести свое рекламное сообщение до своей целевой аудитории – постоянно развивается. C помощью новых категорий определить получателей рассылки можно еще точнее.

Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнёрствам, прокомментировал: «Мы отлично понимаем, как важно для небольших компаний получить максимальную отдачу от своих рекламных вложений. Наши возможности по анализу больших данных позволяют интегрировать в платформу все новые категории таргетирования и делать настройку рекламной кампании еще проще и прозрачнее, а ее результаты - еще более эффективными. Более тысячи компаний уже оценили преимущество нашего сервиса, и их количество постоянно растет».

«Сегодня клиенты подключаются не просто к оператору связи – они выбирают комплексные услуги, которые легко внедрить, и которые будут работать, прежде всего, в интересах их бизнеса. «МегаФон» учитывает этот тренд. Мы создаем экосистему высокотехнологичных решений, которые объединяют мобильную связь с новейшими цифровыми технологиями. Одним из таких решений является «МегаФон.Таргет», – отметил Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса компании «МегаФон».

Категория «интересы» включает более 30 опций, в том числе спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, разнообразные развлечения, бизнес. В решении «МегаФон» активно применяет свои возможности по анализу данных.

К примеру, новость об открытии SPA-салона можно отправить женщинам 25-45 лет, которые живут в пределах одного района и интересуются своим здоровьем. Предложение по скидкам на автомобиль - мужчинам от 18 до 35, которые регулярно читают автомобильные сайты и добираются ежедневно до работы на метро.

Таргетирование по роумингу позволит точно выделить категорию часто путешествующих получателей, для которых будут актуальны предложения по услугам для туристов.

Пользователям «МегаФон. Таргет» не требуются специальные знания, для того чтобы создать и запустить рекламную кампанию: управление услугой происходит через автоматизированный и понятный даже новичку интерфейс. Еще до запуска кампании клиент будет знать, сколько человек получат его сообщение, а по ее итогам сможет проанализировать эффективность. Цена таргета сохранится на прежнем уровне - 40 копеек.

 

Тэги: Мегафон
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