В Вологде второй раз загорелся аварийный дом на улице Поповича

В Вологде накануне около 20.00 загорелся 1-этажный деревянный дом на улице М. Поповича, 9.

На момент возгорания он уже находился в полуразрушенном состоянии, в нем никто не проживал. Пожарные ликвидировали возгорание в 21.45.

Этот дом горит уже второй раз, предыдущий пожар произошел в июле 2016 года. Тогда здание было сильно повреждено, а жильцы одной из квартир — семья с маленькой девочкой — остались без крыши над головой.

Как сообщает областное управление МЧС, оба раза причиной пожара было неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Добавим, что дом был построен в 1959 году и признан аварийным в апреле 2012 года (износ здания в 2011 году - 70%), поэтому не вошел в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в Вологодской области, по которой людей должны расселить до 1 сентября 2017 года. Таких домов, признанных аварийными после января 2012 года, в области числится 529, в них проживают 5,5 тысяч вологжан.

В паспорте дома плановой датой сноса значится 4 июня 2022 года.