В Череповце две машины загорелись после столкновения на перекрестке

В Череповце сегодня утром после столкновения загорелись «Чери» и ГАЗель. Авария произошла около 7 часов на перекрестке улиц командарма Белова и Олимпийской, рассказали Newsvo в региональном управлении ГИБДД. После удара обе машины загорелись.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

- Черри ехала вниз по олимпийской и не пропустила газель ехавшую в полуборисово (помеха с права). Удар был прямо в бак газели. Газель загорелась сразу и проехала к гаражам. У черри сначала загорелся моторный отсек а через 5 минут загорелась вся. Девушки даже вещи успели забрать, - пишет в соцсети очевидец происшествия Сергей.

У водителя Газели диагностировали ожоги рук и лица, девушки, ехавшие в иномарке, не пострадали.