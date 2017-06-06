В Череповце две машины загорелись после столкновения на перекрестке

06.06.2017 [Происшествия]

В Череповце сегодня утром после столкновения загорелись «Чери» и ГАЗель. Авария произошла около 7 часов на перекрестке улиц командарма Белова и Олимпийской, рассказали Newsvo  в региональном управлении ГИБДД. После удара обе машины загорелись.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

- Черри ехала вниз по олимпийской и не пропустила газель ехавшую в полуборисово (помеха с права). Удар был прямо в бак газели. Газель загорелась сразу и проехала к гаражам. У черри сначала загорелся моторный отсек а через 5 минут загорелась вся. Девушки даже вещи успели забрать, - пишет в соцсети очевидец происшествия Сергей.

У водителя Газели диагностировали ожоги рук и лица, девушки, ехавшие в иномарке, не пострадали.

 

Тэги: ДТП
Фото: Natalini Kruglova, группа «ДТП Череповца».
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
Первый заместитель губернатора Антон Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, заказавшего в интернете ручку с видеокамерой и диктофоном
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
В Вологде больше месяца ищут пропавшую 15-летнюю девушку
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2411
7
05.06.2017 [Общество]

Управляющие компании Вологды нарушают правила сбора и утилизации ртутных ламп

896
0
06.06.2017 [Экономика]

В Чагоде сотрудники отеля «Гостиный двор» пять месяцев не получали зарплату

369
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологду приедет режиссер Юрий Быков
С начала года Северный банк ежедневно привлекает по 1 миллиарду рублей средств физических лиц
В Вологде задержали продавца марихуаны и конопли и его клиента
День России в Вологде: выставка мотоциклов, байк-шоу, КВН
Череповчанина, решившего выспаться в отделе полиции, будут судить за оскорбление полицейского
К Дню города в Вологде обещают ликвидировать 43 несанкционированные свалки
В Череповце задержан наркоман, варивший дома дезоморфин
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2411
0
06.06.2017 [БлогоVO]

Новая школа конечно хорошо, но не за счет вырубки лесов и опреснения воды

415
0
06.06.2017 [Обзор Прессы]

Bellingcat доказала российское происхождение «сбившего MH17 «Бука»

37
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика