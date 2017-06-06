Сбербанк и «Северсталь» объявляют о сотрудничестве по проведению международной аккредитивной сделки на технологии блокчейн

06.06.2017 [Новости компаний]

Сбербанк и вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Северсталь» развивают сотрудничество в сфере технологических инноваций. В частности, на XXI Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован прототип, позволяющий проводить международные аккредитивные сделки с использованием технологии блокчейн.

В рамках разработанного Сбербанком прототипа стороны протестировали выпуск международного аккредитива по контракту на поставку стали c одним из белорусских контрагентов ПАО «Северсталь». Сбербанк выступил в качестве подтверждающего банка, роль банка-эмитента исполнил дочерний банк Сбербанка – ОАО «БПС-Сбербанк».

Уникальность проекта состоит в реализации на блокчейн полного цикла международной аккредитивной сделки: от момента подачи заявления на аккредитив до предоставления пакета документов по аккредитиву и отслеживания хода проверки документов. Все четверо участников совершали действия в системе, а не только просматривали действия других сторон. Технология позволяет существенно сократить время реализации сделки и повысить ее прозрачность. Это первое подобное решение, разработанное на территории Восточной Европы.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB* Игорь Буланцев отметил: «Сбербанк в числе первых в мире стал работать над практическим применением технологии блокчейн, так как мы видим большие перспективы применения данной технологии, в том числе международных аккредитивных сделках. Уверены, что опыт, который мы получили в процессе разработки прототипа, позволит в будущем вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень и будет учитываться при построении экосистемы Банка».

Заместитель генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» (управляющая компания ПАО «Северсталь») Алексей Куличенко прокомментировал: «Компания “Северсталь” постоянно изучает новые возможности повышения эффективности бизнеса, которые появляются с развитием информационных технологий. Технология блокчейн в финансовой сфере упрощает документооборот, повышает прозрачность процессов, сокращает временные и финансовые затраты компании – в данном случае по аккредитивным сделкам».

* На основе АО «Сбербанк КИБ».

Тэги: сбербанк
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Первый заместитель губернатора Антон Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, заказавшего в интернете ручку с видеокамерой и диктофоном
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
31.05.2017 [Общество]

Сокольчанин через суд добился от департамента здравоохранения покупки жизненно важного лекарства

1586
0
01.06.2017 [Общество]

Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться

5750
0
30.05.2017 [Общество]

В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»

7059
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбербанк и «Северсталь» объявляют о сотрудничестве по проведению международной аккредитивной сделки на технологии блокчейн
Контактный зоопарк в парке КИО Череповца закроют из-за нарушений
В Чагоде сотрудники отеля «Гостиный двор» пять месяцев не получали зарплату
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Футбольный клуб «Череповец» одержал три победы подряд в лиге "Золотого кольца"
В день рождения Пушкина вологжане прочтут его стихи и исполнят любимые песни поэта
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2326
0
06.06.2017 [БлогоVO]

Детям- вместо цветов! 

30
0
05.06.2017 [Обзор Прессы]

О массовых вырубках леса в Череповецком районе сообщают местные жители

469
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика