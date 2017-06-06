Сбербанк и «Северсталь» объявляют о сотрудничестве по проведению международной аккредитивной сделки на технологии блокчейн

Сбербанк и вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Северсталь» развивают сотрудничество в сфере технологических инноваций. В частности, на XXI Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован прототип, позволяющий проводить международные аккредитивные сделки с использованием технологии блокчейн.

В рамках разработанного Сбербанком прототипа стороны протестировали выпуск международного аккредитива по контракту на поставку стали c одним из белорусских контрагентов ПАО «Северсталь». Сбербанк выступил в качестве подтверждающего банка, роль банка-эмитента исполнил дочерний банк Сбербанка – ОАО «БПС-Сбербанк».

Уникальность проекта состоит в реализации на блокчейн полного цикла международной аккредитивной сделки: от момента подачи заявления на аккредитив до предоставления пакета документов по аккредитиву и отслеживания хода проверки документов. Все четверо участников совершали действия в системе, а не только просматривали действия других сторон. Технология позволяет существенно сократить время реализации сделки и повысить ее прозрачность. Это первое подобное решение, разработанное на территории Восточной Европы.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB* Игорь Буланцев отметил: «Сбербанк в числе первых в мире стал работать над практическим применением технологии блокчейн, так как мы видим большие перспективы применения данной технологии, в том числе международных аккредитивных сделках. Уверены, что опыт, который мы получили в процессе разработки прототипа, позволит в будущем вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень и будет учитываться при построении экосистемы Банка».

Заместитель генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» (управляющая компания ПАО «Северсталь») Алексей Куличенко прокомментировал: «Компания “Северсталь” постоянно изучает новые возможности повышения эффективности бизнеса, которые появляются с развитием информационных технологий. Технология блокчейн в финансовой сфере упрощает документооборот, повышает прозрачность процессов, сокращает временные и финансовые затраты компании – в данном случае по аккредитивным сделкам».