Контактный зоопарк в парке КИО Череповца закроют из-за нарушений

06.06.2017 [Общество]

Контактный зоопарк в парке КиО Череповца закроется этой осенью, сообщает официальный сайт мэрии. Накануне там побывала комиссия управления по делам культуры. Поводом для проверки стали новые жалобы на содержание животных в соцсетях.

- Простите, это стыд и срам довести до такого плачевного состояния животных. Вольеры в аварийном состоянии, какие-то просто разрушены, какие-то просто с досок сколочены, тесные, неубранные. В ужасном виде. А животные мало того истощены до такого состояния, что позвоночники выпирают и бока впали, так ещё на лицо неухоженный заброшенный вид и явная их ненужность. В загоне на окраине мы не смогли понять,что за животное и вообще живо оно или нет, - пишет череповчанка Ксения.

Комиссия подтвердила, что зоопарк не справился с возложенной на него задачей и теперь готовится к закрытию. По словам начальника управления по делам культуры мэрии Череповца Ивана Лобанова, сейчас идет предпродажная подготовка зверей.

- Был ряд комиссий, давали предписания, но большинство из них так и не выполнено. Поэтому принято решение о ликвидации этого зоопарка. Постепенно животных продают. Думаю, до октября этого заведения здесь точно не будет. В городе зоопарка нет, мы планировали, что здесь будет большая демонстрационная площадка животных. Ожидания были большие. Но все сложилось не так, - констатировал Иван Лобанов.

Владелица зоопарка, частный предприниматель Евгения Новожилова, с мнением чиновников не согласна, а посетительницу, оставившую негативный отзыв, обвиняет во лжи.

- Со всеми животными все хорошо. Спасибо за ваши теплые слова и идеи. Не однократно предложили нам писать черный список в группе и вывешивать и ФИО и фото в зоо выставке, но написать что гражданку обманщицу с этим фото мы не пустим- мы не можем. Хотя их набралось бы несколько человек. Эта гражданка многое придумала и пишет в соц сетях. Не спросив администрацию зоо, не позвонив. Много лжи! Пишет о том, чего не понимает. Еще раз пишем, что каждое животное в зоовыставке ЛИЧНОЕ. Все животные регулярно осматриваются ветеринарным врачем, - пишет предпринимательница в группе зоопарка в социальной сети.

Стоит отметить, что это далеко не единственный негативный отзыв о зоопарке КИО, оставленный череповчанами в интернете за последние пару лет.

По словам Евгениии Новожиловой, зоопарк продолжит работу как минимум до середины сентября, в это время будут завозиться новые животные.

- По документам мы готовим все как минимум к переезду, но не ранее сентября! Сейчас продаем только енотов полоскунов. Малыши родились у нас. Остальные животные ждут осени, - резюмировала женщина.

Напомним, контактный зоопарк в парке КиО открылся сентябре 2015 года. Первые жалобы на состояние животных появились в январе 2016-го, когда кто-то из посетителей увидел в клетке погибшего кролика. Тогда активисты организовали сбор подписей под петицией, призывающей закрыть контактный зоопарк. После многочисленных проверок зверинец с оговорками открыли, а его владелица была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Тэги: зоопарк, нарушения
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