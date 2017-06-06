В Чагоде сотрудники отеля «Гостиный двор» пять месяцев не получали зарплату

В Чагоде на генерального директора отеля «Гостиный двор» завели уголовное дело. Женщина подозревается в невыплате заработной платы своим работникам свыше двух месяцев.

По версии следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года генеральный директор организации полностью не выплатила зарплату пяти подчиненным сотрудникам. Общая задолженность составила 150 тысяч рублей. При этом подозреваемая имела финансовую возможность выплачивать зарплату своевременно.

- В интересующий следствие период фирма располагала необходимым объемом денежных средств, которые направлялись руководителем на другие нужды, включая платежи по долговым обязательствам организации в размере, значительно превышающем объем задолженности по заработной плате,- сообщает пресс-служба СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Расследование уголовного дела продолжается.