В Чагоде сотрудники отеля «Гостиный двор» пять месяцев не получали зарплату

06.06.2017 [Экономика]

В Чагоде на генерального директора отеля «Гостиный двор» завели уголовное дело. Женщина подозревается в невыплате заработной платы своим работникам свыше двух месяцев.

По версии следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года генеральный директор организации полностью не выплатила зарплату пяти подчиненным сотрудникам. Общая задолженность составила 150 тысяч рублей. При этом подозреваемая имела финансовую возможность выплачивать зарплату своевременно.

- В интересующий следствие период фирма располагала необходимым объемом денежных средств, которые направлялись руководителем на другие нужды, включая платежи по долговым обязательствам организации в размере, значительно превышающем объем задолженности по заработной плате,- сообщает пресс-служба СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: гостиницы, зарплаты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Первый заместитель губернатора Антон Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, заказавшего в интернете ручку с видеокамерой и диктофоном
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2327
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбербанк и «Северсталь» объявляют о сотрудничестве по проведению международной аккредитивной сделки на технологии блокчейн
Контактный зоопарк в парке КИО Череповца закроют из-за нарушений
В Чагоде сотрудники отеля «Гостиный двор» пять месяцев не получали зарплату
Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Футбольный клуб «Череповец» одержал три победы подряд в лиге "Золотого кольца"
В день рождения Пушкина вологжане прочтут его стихи и исполнят любимые песни поэта
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2327
0
06.06.2017 [БлогоVO]

Детям- вместо цветов! 

30
0
05.06.2017 [Обзор Прессы]

О массовых вырубках леса в Череповецком районе сообщают местные жители

469
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика