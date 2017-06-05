Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде

05.06.2017 [Общество]

Антикоррупционный митинг пройдет 12 июня в Вологде на площади Федулова возле ДК ПЗ. Мероприятие согласовано с администрацией города.

Напомним, предыдущий митинг против коррупции состоялся в Вологде 26 марта, в нем приняли участие несколько сотен человек

- Мы соберёмся вновь и продолжим требовать от власти объяснений. Впереди для этого отличный повод: 12 июня, День России — официальный государственный праздник и выходной. Выходим под государственными флагами, с честными и справедливыми лозунгами, против коррупции, лжи и нищеты, - пишут организаторы митинга в официальной группе в социальной сети.

Начало митинга назначено на 12 часов. Организатор митинга, так же как и предыдущего, - штаб Алексея Навального. Кроме Вологды, митинги против коррупции 12 июня пройдут еще в десятках городов России, в частности, Тюмени, Уфе, Кирове, Челябинске, Самаре, Воронеже и других. Всего заявки были поданы в 213 городах страны, включая Москву. В Санкт-Петербурге Смольный выдал сторонникам Навального четыре отказа в проведении антикоррупционной акции, в которых попросил сократить число участников до трех тыс. человек и перенести мероприятие в Удельный парк. Сейчас организаторы подали еще три заявки на проведенеи митинга в других местах.

 

Тэги: коррупция, митинг, Навальный
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Первый заместитель губернатора Антон Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, заказавшего в интернете ручку с видеокамерой и диктофоном
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
03.06.2017 [БлогоVO]

У детей новое развлечение! Вологда Панкратова!

1931
1
01.06.2017 [Обзор Прессы]

Единое целое

1216
0
02.06.2017 [Обзор Прессы]

ДОХОДное дело врачей

5017
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Футбольный клуб «Череповец» одержал три победы подряд в лиге "Золотого кольца"
В день рождения Пушкина вологжане прочтут его стихи и исполнят любимые песни поэта
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
В трех детских садах Череповца включают отопление
Управляющие компании Вологды нарушают правила сбора и утилизации ртутных ламп
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2205
0
05.06.2017 [БлогоVO]

Почему Русь – страна городов, или   историческая память о «летней деревне»

479
0
05.06.2017 [Обзор Прессы]

О массовых вырубках леса в Череповецком районе сообщают местные жители

341
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика