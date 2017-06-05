Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде

Антикоррупционный митинг пройдет 12 июня в Вологде на площади Федулова возле ДК ПЗ. Мероприятие согласовано с администрацией города.

Напомним, предыдущий митинг против коррупции состоялся в Вологде 26 марта, в нем приняли участие несколько сотен человек

- Мы соберёмся вновь и продолжим требовать от власти объяснений. Впереди для этого отличный повод: 12 июня, День России — официальный государственный праздник и выходной. Выходим под государственными флагами, с честными и справедливыми лозунгами, против коррупции, лжи и нищеты, - пишут организаторы митинга в официальной группе в социальной сети.

Начало митинга назначено на 12 часов. Организатор митинга, так же как и предыдущего, - штаб Алексея Навального. Кроме Вологды, митинги против коррупции 12 июня пройдут еще в десятках городов России, в частности, Тюмени, Уфе, Кирове, Челябинске, Самаре, Воронеже и других. Всего заявки были поданы в 213 городах страны, включая Москву. В Санкт-Петербурге Смольный выдал сторонникам Навального четыре отказа в проведении антикоррупционной акции, в которых попросил сократить число участников до трех тыс. человек и перенести мероприятие в Удельный парк. Сейчас организаторы подали еще три заявки на проведенеи митинга в других местах.