В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника

В Вологде должник по штрафам ГИБДД обратился в прокуратуру после того, как приставы незаконно списали деньги с его банковского счета. Неплательщику не дали времени для добровольного погашения долга.

- В ходе проверки установлено, что постановление о возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем направлено с нарушением предусмотренного законом срока. Также в ходе проверки нашли подтверждение доводы заявителя о незаконности списания денежных средств с его расчетного счета. Основанием для списания денежных средств заявителя послужило постановление об обращении взыскания. Однако, денежные средства были списаны ранее предусмотренного законом 5-дневного срока для добровольного исполнения требований, - сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того, выяснилось, что постановление об окончании исполнительного производства должнику вообще не направлялось. Аналогичные нарушения выявлены при изучении других 5 исполнительных производств, где должником является заявитель. Все они возбуждены из-за штрафов ГИБДД, общая сумма которых превышает 3500 рублей.

В адрес руководства регионального управления службы судебных приставов будет направлено представление о необходимости устранить нарушения закона. Кроме того, незаконные аресты средств со счета должника сейчас оспариваются в суде.