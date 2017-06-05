Футбольный клуб «Череповец» одержал три победы подряд в лиге "Золотого кольца"

Футбольный клуб «Череповец» накануне одержал третью победу подряд в любительской лиге Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».



Единственный мяч в гостевом матче против тверской «СШОР-Волги» на 66-й минуте игры забил полузащитник череповецкой команды Максим Мешалкин.



После трех туров ФК «Череповец» набрал 9 очков, и сейчас делит 1-2 место с костромским «Динамо». Следующим матч череповецкие футболисты проведут 7 июня, соперниками подопечных Владимира Голубинского станет кировский «Факел».