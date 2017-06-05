В день рождения Пушкина вологжане прочтут его стихи и исполнят любимые песни поэта

05.06.2017 [Культура]

6 июня Пушкинский сквер объединит почитателей творчества Александра Пушкина. Там будут звучать стихи русского поэта, а актеры областного театра для детей и молодежи, а также учащиеся школ города исполнят любимые народные песни поэта.

Впервые в празднике примет участие Ансамбль русских народных инструментов городского Дворца культуры под руководством Михаила Парушева. Традиционно в этот день выступят Концертный оркестр духовых инструментов «Классик модерн-бенд» под руководством Виктора Кочнева и коллектив центра традиционной народной культуры Вологды.

Также для всех участников встречи саксофонистка Дарья Беляева исполнит мелодии Георгия Свиридова.

Организатор мероприятия – «Вологодское общество книголюбов». Начало творческой встречи в 17:00.

Тэги: Пушкин, стихи
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