В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»

05.06.2017 [Новости компаний]
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»

Жители Заречья уже с ноября этого года смогут совершать покупки в новом торговом центре «Макси», который расположится на месте бывшего авторынка на улице Дальней. Комплекс будет одним из крупнейших в заречной части города – его площадь составит более 9 500 кв.м.

Как сообщают в управляющей компании, строительство нового ТЦ «Макси» идет по плану. Завершены конструктивные работы и монтаж стеновых панелей.  Подрядчики монтируют внутренние перегородки, инженерные системы, ведут остекление фасада, подготавливают пол будущего комплекса. Помимо этого, обустраивается и прилегающая к «Макси» территория, где расположится парковка на 327 машиномест. Также в ближайшее время начнутся работы на площадях продовольственного гипермаркета.

После открытия торгового центра посетители смогут приобрести продукты питания, одежду, детские, спортивные товары, зоотовары, нижнее белье, канцтовары и многое другое. Всего в комплексе разместятся более 30 магазинов.

Будущий ТЦ «Макси» расположился в пешей доступности от близлежащих спальных районов. Также сюда можно добраться на личном и общественном транспорте – в непосредственной близости находится автобусная остановка.

Новый торговый центр «Макси» на улице Дальней обеспечит для вологжан и гостей города комфортные и доступные условия для совершения покупок. В гипермаркете «Макси» традиционно будет представлен широкий ассортимент полюбившихся вологжанам товаров, также будут действовать акции и скидки на различные группы товаров.

Помимо комплекса в Заречье, в июле откроется супермаркет «Макси» на улице Гагарина.

Подробнее о ТЦ «Макси» на сайте maxi-cre.ru. По вопросам аренды: +7-911-549-98-25.

Тэги: Макси
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