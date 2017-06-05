Сегодня в трех детских садах Череповца включают отопление. Речь идет о детсадах №4 на ул.Юбилейной, №15 на ул. Рыбинской и №24 на проспекте Победы.

Как пояснили руководители дошкольных учреждений, в помещениях холодно, температура в группах опустилась ниже положенной нормы в 20-21 градус тепла. В связи с этим они направили в «Газпром теплоэнерго Вологда» заявки на подключение тепла.

По информации сайта мэрии Череповца, 1 июня управление образования города дало рекомендации заведующим всех детских садов подать подобные заявки, однако в «Газпром теплоэнерго Вологда» обратились только заведующие трех вышеупомянутых детских садов.