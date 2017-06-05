Управляющие компании Вологды нарушают правила сбора и утилизации ртутных ламп

05.06.2017 [Общество]

Девять управляющих компаний Вологды нарушают требования природоохранного законодательства в сфере сбора и хранения отработавших ртутных ламп, сообщает  прокуратура города.

- Так, ООО УК «Сантехмонтаж» паспорта на отходы 1 и 2 классов опасности не составлены, демеркуризационный комплект, включающий необходимые препараты и материалы для очистки помещения от локальных ртутных загрязнений, отсутствует, - говорится в сообщении ведомства.

В адрес директора ООО УК «Сантехмонтаж» было внесено представление об устранении нарушений закона, в данный момент выявленные нарушения устранены. Аналогичные представления также направлены в адрес руководства управляющих компаний «Сантехмонтаж», «Фрязиново», «Сантехмонтаж-1», «ЦентрЖилСтрой», «УЮТ-35», «УК РЭС-3», «УК РЭС-2», «УК РЭС-12», «УК РЭС-12+».

Добавим, что законодательство о сборе ртутьсодержащих отходов нарушают многие управляющие компании Вологды, об этом мы писали еще в сентябре 2016 года. Так, во многих УК вообще не организован бесплатный сбор таких ламп и градусников у населения. Однако с тех пор никаких мер по устранению этих нарушений так и не было принято, контролирующие органы также этим вопросом не занимаются.

Тэги: ЖКХ, нарушения, отходы, ртуть
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