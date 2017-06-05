В День города в Вологде выступит оркестр волынщиков

05.06.2017 [Общество]

Парад духовых оркестров пройдет по улицам Вологды в День города, 24 июня. Участниками фестиваля «Фанфары Вологодского кремля» в этом году станут коллективы из разных регионов России.

- Впервые мы проводим парад оркестров в таком расширенном формате. В нем примут участие более 400 музыкантов из 13 коллективов. Они приедут из Вологодской, Ярославской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Новгородской областей. Оркестры парадом пройдут по улице Мира до Кремлевской площади, где во время церемонии открытия Дня города прозвучат композиции в исполнении сводного оркестра всех музыкальных коллективов, - рассказал мэр Вологды Андрей Травников.

Духовые оркестры будут выступать на Кремлевской площади и площади Революции города вечером 23 июня и на протяжении всего дня 24 июня.

Как рассказал Андрей Травников, в параде примут участие как традиционные, классические духовые оркестры, так и коллективы, играющие произведения в современной обработке, в том числе будет выступать московский оркестр волынщиков.

Тэги: музыка, День города
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Первый заместитель губернатора Антон Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, заказавшего в интернете ручку с видеокамерой и диктофоном
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2205
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Митинг против коррупции пройдет 12 июня в Вологде
В Вологде судебные приставы незаконно списали деньги со счета должника
Футбольный клуб «Череповец» одержал три победы подряд в лиге "Золотого кольца"
В день рождения Пушкина вологжане прочтут его стихи и исполнят любимые песни поэта
В заречной части Вологды продолжается строительство крупного торгового центра «Макси»
В трех детских садах Череповца включают отопление
Управляющие компании Вологды нарушают правила сбора и утилизации ртутных ламп
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

2205
0
05.06.2017 [БлогоVO]

Почему Русь – страна городов, или   историческая память о «летней деревне»

480
0
05.06.2017 [Обзор Прессы]

О массовых вырубках леса в Череповецком районе сообщают местные жители

341
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика