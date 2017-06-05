В День города в Вологде выступит оркестр волынщиков

Парад духовых оркестров пройдет по улицам Вологды в День города, 24 июня. Участниками фестиваля «Фанфары Вологодского кремля» в этом году станут коллективы из разных регионов России.

- Впервые мы проводим парад оркестров в таком расширенном формате. В нем примут участие более 400 музыкантов из 13 коллективов. Они приедут из Вологодской, Ярославской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Новгородской областей. Оркестры парадом пройдут по улице Мира до Кремлевской площади, где во время церемонии открытия Дня города прозвучат композиции в исполнении сводного оркестра всех музыкальных коллективов, - рассказал мэр Вологды Андрей Травников.

Духовые оркестры будут выступать на Кремлевской площади и площади Революции города вечером 23 июня и на протяжении всего дня 24 июня.

Как рассказал Андрей Травников, в параде примут участие как традиционные, классические духовые оркестры, так и коллективы, играющие произведения в современной обработке, в том числе будет выступать московский оркестр волынщиков.