Жителя Бабевского района оштрафовали за нацистскую символику в соцсети

27-летний житель города Бабаево был обвинен в массовом распространении экстремистских материалов и пропаганде запрещенной символики.

По данным прокуратуры Вологодской области, мужчина размещал на своей странице в социальной сети изображения нацистской атрибутики, а также видеоматериалы экстремистской направленности, включенные в Федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.

Было возбуждено дело по двум статьям КоАП РФ 20.29 (Производство и распространение экстремистских материалов) )и 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, ...). По итогам разбирательства Бабаевский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.