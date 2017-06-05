В Вологде фирма «Стройснаб» незаконно заняла часть участка земли под строительство девятиэтажки

В Вологде прокуратура обнаружила нарушения земельного законодательства в строительстве 9-этажного жилого дома на улице Левичева. Проверка показала, что у ООО «СКК «Стройснаб» (компания-застройщик) нет прав на часть земельного участка, на котором ведется строительство.

- Материалы проверки направлены прокуратурой города в управление Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для рассмотрения вопроса о привлечении застройщика к административной ответственности, - сообщает прокуратура Вологды.

В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона.