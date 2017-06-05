В Вологде потратят на праздничный фейерверк в День города в три раза больше денег, чем обычно

Праздничный фейерверк на День города в Вологде в этом году будет ярче и красочнее, чем обычно. Как рассказал журналистам мэр Андрей Травников, на юбилейный салют в этом году потратят в три раза больше денег, финансовую поддержку окажет областное правительство.

- Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял решение о выделении средств на большой фейерверк. В связи с тем, что средства будут проводиться по линии правительства области через областную филармонию, я их называть не буду, единственное, скажу, что это как минимум в три раза больше, чем обычно мы тратим на традиционные фейерверки, поэтому мы будем готовиться, чтобы салют был действительно красочным, - рассказал мэр Вологды Андрей Травников.

Напомним, ранее предполагалось, что в День города вместо фейерверка будет лазерное шоу, но, как оказалось, это гораздо дороже.

- У нас были сомнения по поводу того, что в период белых ночей фейерверк в том виде, в том формате, который мы обычно проводим на Новый год, на День Победы, будет красочным, и мы хотели попробовать организовать лазерное шоу. Но если делать его достаточно многоформатным, с использованием фасадов зданий, чтобы это действо могло понаблюдать максимальное количество вологжан, то это довольно затратно. Могу сказать, что речь идет о нескольких миллионах рублей. Мы посчитали, что такие траты недопустимы, неразумны.

Праздничный салют появится в небе над Вологдой в ночь с 24 на 25 июня.

Сумму, которую потратят на фейрверк, журналистам не назвали. Мы задали этот вопрос пресс-службе облатсного правительства и опубликуем цифры, как только получим ответ.