Череповчанин напал на вологжанку и снял с нее золотые украшения на 60 тысяч рублей

05.06.2017 [Происшествия]

В Вологде раскрыли разбойное нападение. 34-летняя вологжанка, которая обратилась в полицию, рассказала, что осталась ночевать у своего знакомого. Ночью в комнату зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у нее все ювелирные украшения. Ущерб потерпевшая оценила в 60 тысяч рублей.

Под подозрение попал 39-летний знакомый хозяина квартиры, его задержали. В ходе беседы мужчина сознался в содеянном и рассказал, что приехал в Вологду из Череповца в гости к знакомому. Дверь в квартиру была открыта, самого приятеля мужчины дома не было, однако в комнате спала незнакомая ему женщина.

- Присмотревшись, он заметил драгоценности, надетые на незнакомке, и решил их похитить. Часть похищенного он сдал в ломбард, а золотое кольцо подарил своей возлюбленной, - сообщает пресс-служба областного УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Тэги: грабеж, золото
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