В Череповце столкнулись пять автомобилей

Сегодня в Череповце около 6:45 на парковке у дома 30 по улице Мира произошло столкновение нескольких автомашин.

По предварительным данным областного УМВД, 33-летний водитель Дэу Нексия выехал на парковку через тротуар, где столкнулся с автомашинами Форд Фокус, Лэнд Ровер и Фиат Альбеа, который в свою очередь откинуло на Ладу Гранту.

В результате столкновения никто не пострадал. Водитель автомашины Дэу отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Нарушитель по решению суда будет лишен права управления транспортными средствами на срок до 2 лет, кроме того ему предстоит выплатить крупный денежный штраф.