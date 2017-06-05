В Череповце столкнулись пять автомобилей

05.06.2017 [Происшествия]

Сегодня в Череповце около 6:45 на парковке у дома 30 по улице Мира произошло столкновение нескольких автомашин.

По предварительным данным областного УМВД, 33-летний водитель Дэу Нексия выехал на парковку через тротуар, где столкнулся с автомашинами Форд Фокус, Лэнд Ровер и Фиат Альбеа, который в свою очередь откинуло на Ладу Гранту.

В результате столкновения никто не пострадал. Водитель автомашины Дэу отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Нарушитель по решению суда будет лишен права управления транспортными средствами на срок до 2 лет, кроме того ему предстоит выплатить крупный денежный штраф.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД
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