В Череповце пьяный водитель ВАЗа врезался в автобус с пассажирами

05.06.2017 [Происшествия]

Пьяный череповчанин за рулем ВАЗ-2115  врезался в автобус с пассажирами. ДТП произошло накануне около 16.30 на Октябрьском проспекте в Череповце, сообщает пресс-служба областного УМВД.

37-летний мужчина за рулем отечественного авто при перестроении из средней полосы в крайнюю правую не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршрутным автобусом «Скания». В момент аварии в автобусе находились водитель, кондуктор и три пассажира, никто из них не пострадал. Мужчина, управлявший ВАЗом, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также резаные раны мягких тканей лица.

Сотрудники ГИБДД установили, что у него имеются явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования череповчанин отказался. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, пьяные водители
Фото областного УМВД
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