В Череповецком районе пьяный водитель иномарки врезался в грузовой поезд

Проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора стал причиной ДТП на железной дороге в Череповецком районе. ДТП произошло сегодня около 2 часов ночи на регулируемом железнодорожном переезде на 489 км перегона Шеломово - Хемалда.

Пьяный водитель автомобиля KIA RIO грубо нарушил правила дорожного движения. При запрещающем сигнале он выехал на железнодорожный переезд, по которому в это время ехал грузовой поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до иномарки было слишком маленьким, столкновения избежать не удалось.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, в результате происшествия жертв нет, схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.