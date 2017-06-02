На улице Конева в Вологде построят площадку для отдыха детей и молодежи

Большую площадку для детей и молодежи построят возле Дворца спорта на улице Конева в Вологде. Средства на ее возведение будут выделены из той суммы, которую «Северсталь» подарила городу к 870-летию.

Ранее компания в качестве подарка на празднование юбилея выделила Вологде 10 миллионов рублей. Из них 2 миллиона рублей направлены на проведение фестивалей – «Фрески севера» и «Голос ремесел», а остальные 8 миллионов решено направить на благоустройство.

Эскиз площадки уже подготовлен. В настоящее время строители производят подготовку основания для установки элементов площадки, ограждений, скамейки и урны. Также идет обсуждение спортивного блока.

- Первоначально предполагалось, что произойдет установка только многоуровневых турников, однако, общественность выразила пожелание установки и других тренажеров. В результате в группе центра «ГОР.СОМ 35» в социальной сети было открыто голосование. За установку уличных силовых тренажеров проголосовали 422 человека, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Рядом с площадкой для молодежи будет расположена детская площадка. Помимо стандартных игровых блоков, там будет возведен комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство площадки планируется завершить к концу лета.