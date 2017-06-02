В Вытегорском районе водитель «Шкоды» во время обгона врезался в «Ладу Гранта»

В Вытегорском районе водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими, пытаясь обогнать другое авто там, где это было запрещено. Авария произошла сегодня в 11:45 на 308 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек за рулем «Шкоды Октавия» во время обгона врезался во встречную «Ладу Гранта» под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки получил перелом правого бедра, у водителя отечественного авто предварительно диагностирован открытый перелом правого коленного сустава. 22-летняя пассажирка «Лады» получила черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти и сотрясение головного мозга. Все пострадавшие госпитализированы.

Как сообщает областное УМВД, что водитель «Шкоды» совершал обгон автомобиля «Шевроле Лачетти» в зоне действия знака «Обгон запрещен».